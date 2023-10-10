Reuters: Консульство Китая в Сан-Франциско осудило атаку на свое здание

Консульство Китая в Сан-Франциско осудило "жестокую атаку неизвестного", произошедшую на их здание, и выразило свою серьезную обеспокоенность по поводу инцидента, который представлял угрозу жизни и безопасности сотрудников консульства.
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