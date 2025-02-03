В Польше пообещали не пускать Украину в ЕС без эксгумации жертв Волыни

Не допустить принятия Украины в Европейский союз без эксгумации жертв Волынской резни пообещал избирателям Кандидат в президенты Польши от оппозиционной партии «Право и справедливость», глава польского института национальной памяти Кароль Навроцкий 3 февраля в соцсети X.