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Особый противопожарный режим отменили в Забайкальском крае

Особый противопожарный режим отменили в Забайкальском крае

Губернатор Осипов отменил особый противопожарный режим в районах Забайкалья. Особый противопожарный режим отменен с 8 июля в Агинском, Акшинском, Александрово-Заводском, Балейском, Борзинском, Газимуро-Заводском районах, городе Краснокаменск и Краснокаменском районе, Дульдургинском, Забайкальском, Калганском, Карымском, Красночикойском, Кыринском, Могойтуйском, Могочинском, Нерчинском, Нерчинско-Заводском, Оловяннинском, Ононском, Петровск-Забайкальском, Сретенском, Тунгиро-Олёкминском, Тунгокоченском, Улётовском, Хилокском, Читинском, Чернышевском, Шелопугинском, Шилкинском районах, Каларском и Приаргунском муниципальных округах, в городе Петровск-Забайкальский и Чита, в поселке Агинское - сообщили в пресс-службе регионального Минприроды.

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