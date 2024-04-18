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Дочери Волочковой пришлось взять псевдоним из-за вызывающего поведения матери

Дочери Волочковой пришлось взять псевдоним из-за вызывающего поведения матери

Известная балерина Анастасия Волочкова пользуется бесконечной популярностью в нашей стране. Во многом такое внимание публики обусловлено скандальным поведением артистки, которая всегда готова эпатировать окружающих.

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