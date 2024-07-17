За консультацией по вопросу установления порядка общения с детьми обратился 37-летний Николай К.
Сделал тест ДНК на детей, а бывшая за это настроила детей против меня!
Комментарии
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В
Воробей
Осознать и затем ПРИНЯТЬ, что мужчина в эмансипированном социуме на большее рассчитывать и не может. Это - объективные законы в действии. Потому - расслабиться и забыть, ибо против лома нет приёма. Для возможности чего-то принципиально иного нужно было родиться в ином типе социума, что явно не в руках индивидуума выбирать! И благословляй тот день, когда удалось развестись. За что особо благодари бывшую супругу. Можно день развода отныне праздновать на равне со своим днём рождения - каждый год. Ибо, альтернативой было бы продолжать жить вместе с таким человеком! (((
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3 час.
ВА
Владимир Акулов
Если так получилось , что твои близкие стали врагами...Имей достоинство - всё брось и не навязывайся...
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2 час.
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