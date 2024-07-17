Сделал тест ДНК на детей, а бывшая за это настроила детей против меня!

В

Воробей

Осознать и затем ПРИНЯТЬ, что мужчина в эмансипированном социуме на большее рассчитывать и не может. Это - объективные законы в действии. Потому - расслабиться и забыть, ибо против лома нет приёма. Для возможности чего-то принципиально иного нужно было родиться в ином типе социума, что явно не в руках индивидуума выбирать! И благословляй тот день, когда удалось развестись. За что особо благодари бывшую супругу. Можно день развода отныне праздновать на равне со своим днём рождения - каждый год. Ибо, альтернативой было бы продолжать жить вместе с таким человеком! (((