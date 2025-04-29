Северокорейские солдаты удивили Украину своей физической подготовкой

Северокорейские солдаты поразили бойцов ВСУ своей выносливостью и боеспособностью. Способность преодолевать километровые дистанции в полном снаряжении удивила украинских военных, в то время как Пхеньян заявил об отправке войск в Россию.
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