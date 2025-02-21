Новости, событи...
ГлавнаяГеополитикаВ РоссииСтёбБывший СССРЭкономика и финансы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости, события, факты

147 954 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Tatiana Tykhonova
    Америка и Великобритания, должны у Зеленского все конфисковать!!!Зеленский уходит ...
  • Николай Сопляков
    В Израиле Зеленскому уже отлили "Большую звезду Давида" и ждут инагурации награждения за утилизацию потомков бандеров...Зеленский уходит ...
  • лина любимцева
    А что Зеленскому? Сядет в самолет и умотает в Израиль!! А те, "своих, не выдают"... Кроме того, родители Зеленского у...Зеленский уходит ...

Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать

Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Итак, Владимир Зеленский является диктатором — эта истина вдруг открылась западному обывателю! И открыл ее сам "лидер свободного мира" (а президента США пока никто не лишал этого почетного титула) Дональд Трамп! И дальше пошло-поехало! Один за другим представители команды MAGA начали сообщать данные о коррупции киевского режима, о запрете свободных СМИ на Украине, о гибели там журналистов и оппозиционеров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
А что Зеленскому? Сядет в самолет и умотает в Израиль!! А те, &quot;своих, не выдают&quot;... Кроме того, родители Зеленского уже давно живут в Израиле.
Ответить
1 час.
Николай Сопляков
В Израиле Зеленскому уже отлили &quot;Большую звезду Давида&quot; и ждут инагурации награждения за утилизацию потомков бандеровцев и всех организаторв холохоста, &quot;бабьих яров&quot;, &quot;волынской резни&quot; и прочих нашумевших &quot;гнусей&quot;. И главное все легко прошло руками российской армии. Айда Зеля,ай да плут. Все евреи &quot;мирвого правительства &quot; рукоплещут,па разведки америки и &quot;мелкобритании&quot; давятся Поп Корном.
Ответить
41 мин.
Tatiana Tykhonova
Америка и Великобритания, должны у Зеленского все конфисковать!!!
Ответить
36 мин.
наверх