© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ Итак, Владимир Зеленский является диктатором — эта истина вдруг открылась западному обывателю! И открыл ее сам "лидер свободного мира" (а президента США пока никто не лишал этого почетного титула) Дональд Трамп! И дальше пошло-поехало! Один за другим представители команды MAGA начали сообщать данные о коррупции киевского режима, о запрете свободных СМИ на Украине, о гибели там журналистов и оппозиционеров.
Зеленский уходит в историю. Вопрос лишь в том, успеет ли он сбежать
Комментарии
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лл
лина любимцева
А что Зеленскому? Сядет в самолет и умотает в Израиль!! А те, "своих, не выдают"... Кроме того, родители Зеленского уже давно живут в Израиле.
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1 час.
Николай Сопляков
В Израиле Зеленскому уже отлили "Большую звезду Давида" и ждут инагурации награждения за утилизацию потомков бандеровцев и всех организаторв холохоста, "бабьих яров", "волынской резни" и прочих нашумевших "гнусей". И главное все легко прошло руками российской армии. Айда Зеля,ай да плут. Все евреи "мирвого правительства " рукоплещут,па разведки америки и "мелкобритании" давятся Поп Корном.
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41 мин.
Tatiana Tykhonova
Америка и Великобритания, должны у Зеленского все конфисковать!!!
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36 мин.
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