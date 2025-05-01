Пушкинская Татьяна Ларина могла быть аутистом, считает психолог Петрановская

«Это настоящее литературное чудо: Пушкин, даже не зная такого термина и слова, смог описать Татьяну Ларину как человека с явными признаками расстройства аутистического спектра», — считает семейный психолог Людмила Петрановская.
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