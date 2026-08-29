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Какие книги стали самыми популярными в России летом 2026 года – исследование

Какие книги стали самыми популярными в России летом 2026 года – исследование

Жители России стали чаще покупать книги в рубриках "Фольклор. Афоризмы. Юмор" и "Поэзия".Продажи книг в категории "Фольклор.

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