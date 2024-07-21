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В Новосибирск этапировали мигранта, убившего из-за машины женщину и ребёнка

В Новосибирск этапировали мигранта, убившего из-за машины женщину и ребёнка

Боец ММА свою вину признал, но ни в чём не раскаивается.Мигранта-бойца ММА, который в январе 2024 года убил в Новосибирске мать и дочь, спустя полгода этапировали из Казахстана в Россию.

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Комментарии
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Вячеслав Денисов
Вообще-то, таких тварей надо вешать!
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