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В Россию начали завозить дешевые машины

В Россию начали завозить дешевые машины

Из-за укрепления курса рубля и падения доллара они подешевели примерно в полтора раза. Материалы по теме Российские автомобилисты вернулись на аукционы Японии и начали скупать там машины с пробегом, цены на которые стали весьма привлекательными.

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