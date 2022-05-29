В Россию начали завозить дешевые машины

Из-за укрепления курса рубля и падения доллара они подешевели примерно в полтора раза. Материалы по теме Российские автомобилисты вернулись на аукционы Японии и начали скупать там машины с пробегом, цены на которые стали весьма привлекательными.
Из-за укрепления курса рубля и падения доллара они подешевели примерно в полтора раза. Материалы по теме Российские автомобилисты вернулись на аукционы Японии и начали скупать там машины с пробегом, цены на которые стали весьма привлекательными.
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