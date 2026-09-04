Тятя, тятя, наша сетка

Знакомое с детства выражение наверняка вызывало у вас улыбку, но задумывались ли вы, каково истинное происхождение фразы и почему она так прочно вошла в нашу речь?Знакомое с детства выражение наверняка вызывало у вас улыбку, но задумывались ли вы, каково истинное происхождение фразы и почему она так прочно вошла в нашу речь? Солнце клонилось к закату, окрашивая верхушки старых лип в медовый цвет, когда Арсений Платонович вышел на крыльцо своей дачи.
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