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Картина дня. Финансы

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В Кишиневе призвали молдаван назваться румынами ради принятия в семью ЕС

В Кишиневе призвали молдаван назваться румынами ради принятия в семью ЕС

Спикер парламента Молдавии и председатель правящей партии «Действие и солидарность» Игорь Гросу заявил, что считает себя румыном, и призвал сограждан назваться румынами в ходе переписи населения ради принятия страны в ЕС.

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