Трамп: внешняя помощь Киеву достигла почти $300 млрд

Политика как она есть

Кандидат на пост главы США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News оценил общий объём внешней помощи Украине почти в $300 млрд «Мы достигли почти $300 млрд для Украины», — цитирует политика РИА Новости.