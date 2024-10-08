Трамп: внешняя помощь Киеву достигла почти $300 млрд

Кандидат на пост главы США от Республиканской партии Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News оценил общий объём внешней помощи Украине почти в $300 млрд «Мы достигли почти $300 млрд для Украины», — цитирует политика РИА Новости.
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