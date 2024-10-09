ФНС заблокировала счета компании Харатьяна и Сукачева

ФНС заблокировала счета компании артиста Дмитрия Харатьяна и рокера Гарика Сукачева. Их совместная фирма «Диафильм», которая занималась кинопроизводством, может быть ликвидирована, сообщает Telegram-канал Shot.
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