Какую музыку выбирают российские школьники

Музыкальные вкусы нового поколения оказались гораздо разнообразнее, чем принято считать. Пока взрослые часто говорят о том, что современные подростки слушают только короткие вирусные треки из социальных сетей, сами школьники показывают другую картину: в их плейлистах соседствуют современные поп-исполнители, рэп-артисты и легенды отечественного рока.
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