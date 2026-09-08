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Пронедра

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Какую музыку выбирают российские школьники

Какую музыку выбирают российские школьники

Музыкальные вкусы нового поколения оказались гораздо разнообразнее, чем принято считать. Пока взрослые часто говорят о том, что современные подростки слушают только короткие вирусные треки из социальных сетей, сами школьники показывают другую картину: в их плейлистах соседствуют современные поп-исполнители, рэп-артисты и легенды отечественного рока.

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