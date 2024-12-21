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Террорист оказался сионистом. Что вообще не удивительно

Террорист оказался сионистом. Что вообще не удивительно

Немецкий террорист саудовского происхождения, ответственный за таран на рождественской ярмарки в Магдебурге, был идентифицирован как Талиб Аль-Абдулмохсен, сионист и бывший мусульманин, проживающий в Германии, оказался сионистом и сторонником "Хайят Тахрир аш-Шам" и "свободной Сирии".

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