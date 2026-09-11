Карапетян: «Сильная Армения» не допустит передачи Тигранашена Баку

Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян выступил с заявлением возле здания Антикоррупционного суда, подчеркнув, что его политическая сила не позволит передать Тигранашен Азербайджану.
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