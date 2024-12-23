В Камчатском крае «Полицейский Дед Мороз» поздравил ребят с наступающим праздником

В преддверии Нового года в рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» около праздничной елки на территории УМВД России по Камчатскому краю прошло театрализованное праздничное представление на свежем воздухе для детей.
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