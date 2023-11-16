В Газе уничтожают основы уважения к человеческой жизни, заявили в ООН

Отсутствие уважения к человеческой жизни в Газе свидетельствует о крахе самых основных принципов, заявил Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк на брифинге для делегаций ООН по итогам его пятидневного визита на Ближний Восток.
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