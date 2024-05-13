Вместо Боровиковой. В Алтайском Заксобрании может появиться новый депутат

Депутат решила второй раз испытать силы на округе, где в прошлый раз проиграла нынешнему главе минспорта Нифонтову Депутат Алтайского Заксобрания от "Справедливой России-За правду" Евгения Боровикова может отказаться от мандата, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на дополнительные выборы в региональный парламент осенью 2024 годы.