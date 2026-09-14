Александр Бугаев принял участие в проекте «Во имя героев»

В Екатеринбурге в рамках Международного фестиваля молодежи – 2026 первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев 14 сентября посетил стенд международного проекта «Во имя героев».
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