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Нервное настроение. По просторам ЖеЖешек

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«Красный террор»: сколько на самом деле жертв?

«Красный террор»: сколько на самом деле жертв?

5 сентября 1918 года Совнарком РСФСР принял постановление «О красном терроре». Документ предписывал расстреливать всех лиц, «прикосновенных к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам», изолировать «классовых врагов» в концентрационных лагерях и публиковать имена расстрелянных.

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