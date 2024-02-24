Матвиенко: Лебедев внёс вклад в реформирование отечественного права

Председатель российского Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным, близким и коллегам председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева, отметив его неоценимый вклад в реформирование отечественного права.
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