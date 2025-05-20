С Днём Тихоокеанского флота!Хотя в современной форме Тихоокеанский флот появился только в 1931 году, датой его рождения сегодня принято считать 21 (10) мая 1731 года: в тот день императрица Анна Иоанновна издала указ об основании порта в Охотске, который стал первым российским военно-морским … .
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