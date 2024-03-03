Осиротевший «Спартак» чуть не выиграл у «Зенита»

В центральном матче 19-го тура встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Столичный клуб, обескровленный потерями главного тренера Гильермо Абаскаля и нападающего Квинси Промеса, заставил действующих чемпионов отойти от привычного стиля игры и лишил их шанса сравняться по очкам с «Краснодаром».