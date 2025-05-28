Адвокат Ольшанский рассказал, когда вас могут выписать из квартиры по соцнайму

Не следует копить долги по квартплате Если вы остановились в жилье по социальному найму, долгое время отсутствовали и накопили долги по квартплате, то, вернувшись, можете обнаружить новые замки и наклейку Департамента имущества на двери.
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