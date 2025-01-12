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Раскрыты планы Трюдо после ухода в отставку

Раскрыты планы Трюдо после ухода в отставку

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо планирует в ближайшие месяцы уйти в отставку. В освободившееся время он решил отдыхать и проводить больше времени с семьей, политик раскрыл свои планы в интервью телеканалу MSNBC.

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