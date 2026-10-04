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Синоптик Ильин: 9 октября в Москве потеплеет до +19 градусов

Синоптик Ильин: 9 октября в Москве потеплеет до +19 градусов

В Москву и Подмосковье снова придет потепление, значительных осадков не ожидается. О погоде на воскресенье, 4 октября, и следующую неделю, а также о том, когда в регионе ждать первого снега, — в материале 360.

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