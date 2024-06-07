Международная специализированная выставка ´БЕЛАГРО-2024´ открылась в Минске.

´Белагро´ - крупнейшая демонстрационная площадка достижений агропромышленного комплекса: современных технологий в сельскохозяйственном производстве, новейшей сельскохозяйственной техники, достижений в растениеводстве, животноводстве, рыбоводстве, перерабатывающей и пищевой промышленности.
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