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Медведев: все члены Единой России поддержат Путина на выборах

Медведев: все члены Единой России поддержат Путина на выборах

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал мнение о том, что кандидатуру текущего главы правительства Владимира Путина поддержат все члены Единой России в президентских выборах.

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