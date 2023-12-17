Медведев: все члены Единой России поддержат Путина на выборах

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев поддержал мнение о том, что кандидатуру текущего главы правительства Владимира Путина поддержат все члены Единой России в президентских выборах.
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