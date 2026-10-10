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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жубал попал шипами в колено Энрике, принимая мяч. Судья не показал желтую игроку «Краснодара», Семак разозлился

Судья Инал Танашев не стал наказывать защитника «Краснодара» Жубала желтой карточкой за эпизод с Луисом Энрике в матче с «Зенитом» (0:2, второй тайм).

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