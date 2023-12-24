Виктор Хованов

Я всегда воспринимал, то, что всеми правдами и неправлами тормозится "возвращение россиян в родную гавань" из=за желания нашей власти иметь там как можно больше заложников с целью привязки этих стран к России. По сути это было предательство наших людей, которые чаще всего не по своей доброй воле осели в этих республиках - туда их активно "ссылала" коммунистическая власть (кого после институтов, кого на стройки коммунизма, кого, чтобы лечить и просто цивилизовать местных аборигенов. И вот наконец Президент сделал исторический шаг не только по собиранию земель, но и россиян, разбросанных в полу-враждебных государствах. Надеюсь, что после переизбрания он окончательно повернётся лицом к российскому нарду, а задом ко всем этим мигрантопитекам из республик бывшего СССР.