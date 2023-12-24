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  • Aнатолий Райков
    А может нам заняться бизнесом,быстрой доставкой?Они - за нацизм. ...
  • Николай Смирнов
    Мы, русские, живём на своей земле по Закону, нам нет необходимости сбиваться в стаи, мы не грязные дикари, у нас есть...Саратов - в осаде...
  • Елена Смирнова
    ну вот почему не произносятся фамилии вслух??? опять какая-то недосказанность!!! Люди должны знать всех предателей!Разогнать всех ТВ...

Путин заявил о мире только на условиях России. И запустил репатриацию русских

Путин заявил о мире только на условиях России. И запустил репатриацию русских

Недавнюю речь Владимира Путина на коллегии Минобороны, где было озвучено множество ошеломляющих цифр по СВО, уже растащили на цитаты.

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Комментарии
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Михаил Еграшин
Гы. Прямой завоз азиатов усложнен. Да здравствует параллельный импорт!
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1 час.
Виктор Хованов
Я всегда воспринимал, то, что всеми правдами и неправлами тормозится &quot;возвращение россиян в родную гавань&quot; из=за желания нашей власти иметь там как можно больше заложников с целью привязки этих стран к России. По сути это было предательство наших людей, которые чаще всего не по своей доброй воле осели в этих республиках - туда их активно &quot;ссылала&quot; коммунистическая власть (кого после институтов, кого на стройки коммунизма, кого, чтобы лечить и просто цивилизовать местных аборигенов. И вот наконец Президент сделал исторический шаг не только по собиранию земель, но и россиян, разбросанных в полу-враждебных государствах. Надеюсь, что после переизбрания он окончательно повернётся лицом к российскому нарду, а задом ко всем этим мигрантопитекам из республик бывшего СССР.
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1 час.
Анжелика Королева
Думаю, что только обращение в миграционную службу с участием адвоката, имеющего опыт в такого рода проблемах, поможет. Уметь читать законы - не мешки ворочать, тут профессионал нужен
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57 мин.

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