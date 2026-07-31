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Наш потерянный мир

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"Получили распоряжение": штурмовики ВСУ рассказали о приказе Драпатого

"Получили распоряжение": штурмовики ВСУ рассказали о приказе Драпатого

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый запретил штурмовым подразделениям брать новых бойцов. Как сообщает издание "Украинская правда", штурмовые полки сухопутных сил "получили распоряжение о приостановлении пополнения людьми".

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