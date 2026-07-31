"Получили распоряжение": штурмовики ВСУ рассказали о приказе Драпатого

Новый главком ВСУ Михаил Драпатый запретил штурмовым подразделениям брать новых бойцов. Как сообщает издание "Украинская правда", штурмовые полки сухопутных сил "получили распоряжение о приостановлении пополнения людьми".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии