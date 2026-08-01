Как африканские технологии для бедных спасли американскую пехоту

С нами не соскучишься!

Американские Humvee./ Фото: amgeneral.com До 2003 года американские военные активно использовали лёгкие тактические внедорожники «Хамви», которые идеально вписывались в стратегию Пентагона – быстро наносить удары и так же быстро выигрывать войну.