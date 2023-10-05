Nintendo рассказала, когда прекратит поддержку онлайн-сервисов на Wii U и 3DS. Этим к...

Nintendo рассказала, когда прекратит поддержку онлайн-сервисов на Wii U и 3DS. Этим консолям уже больше 10 летКомпания Nintendo недавно сделала официальное заявление и сообщила, когда прекратит поддержку сетевых сервисов в играх на консолях Wii U (вышла в 2012 году) и 3DS (вышла в 2011 году).