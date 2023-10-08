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Камбэки «Краснодара» и «МЮ», Ферстаппен – трехкратный чемпион «Ф-1», Жиру сыграл в воротах «Милана», разгром от «Реала» с дублем Беллингема и другие новости

Камбэки «Краснодара» и «МЮ», Ферстаппен – трехкратный чемпион «Ф-1», Жиру сыграл в воротах «Милана», разгром от «Реала» с дублем Беллингема и другие новости

1. Краснодар» отыгрался с 0:2 и вырвал победу у «Ростова» благодаря голу Кордобы на 95-й минуте – 3:2! Даже ошибки Матвея Сафонова не помешали «быкам».

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Лена Мисько
⚽️⚽️ «Спартак» – ЦСКА Статистика команд в текущем сезоне За последние 5 матчей друг с другом каждая команда урвала по 2 победы и 1 раз сыграла вничью.
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Лена Мисько
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