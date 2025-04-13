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Царьград

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Освобождение Курахово: новый плацдарм для наступления в Донбассе

Освобождение Курахово: новый плацдарм для наступления в Донбассе

Марина Зяброва, беженка из Курахово (ДНР), рассказала о действиях ВСУ, корректировавших огонь на жилые районы города.

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