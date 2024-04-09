В Рубежное доставили инвентарь для занятий спортом из Татарстана

Татарстан поддержит развитие спорта в подшефном Рубежном. В ходе очередной гуманитарной миссии в город доставлен спортивный инвентарь для организации занятий баскетболом, футбольные и волейбольные мячи, обручи для художественной гимнастики и другие спортивные принадлежности.