В Рубежное доставили инвентарь для занятий спортом из Татарстана

Татарстан поддержит развитие спорта в подшефном Рубежном. В ходе очередной гуманитарной миссии в город доставлен спортивный инвентарь для организации занятий баскетболом, футбольные и волейбольные мячи, обручи для художественной гимнастики и другие спортивные принадлежности.
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