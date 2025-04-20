Сергей Миронов: Пасха и православие — основа Русского мира и духовной силы

Сергей Миронов поздравил русских с Пасхой, подчеркнув значимость православия для Русского мира. Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" отметил защитников России, которые на фронте обретают веру, добавляя, что борьба за духовное наследие продолжается.
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