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Крым намерен добиться признания незаконным акта о передаче его УССР

Крым намерен добиться признания незаконным акта о передаче его УССР

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 сен – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил РИА Новости, что решение о передаче Крыма в состав УССР в 1954 году должно быть признанно незаконным в судебном порядке.

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