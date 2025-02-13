Адвокат Винника заявил, что россиянина освободили из американской тюрьмы

TASS/AP/Giannis Papanikos Гражданина РФ Александра Винника, задержанного в 2017 году спецслужбами Соединенных Штатов по обвинению в отмывании денег в особо крупных размерах, освободили из американской тюрьмы.
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