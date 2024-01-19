Арестович* составил рейтинг стран, где можно переждать мировую войну

Бывший советник украинского Офиса президента Алексей Арестович* назвал собственный рейтинг стран, где, с его точки зрения, наиболее безопасно «пересидеть» эпоху серьезных потрясений, которая наступает в мире.
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