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Расчеты ПВО сбили за ночь четыре украинских БПЛА в Курской области

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа в небе над Курской областью, сообщил 9 июля врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.

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