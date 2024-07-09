Расчеты ПВО сбили за ночь четыре украинских БПЛА в Курской области

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) в течение ночи уничтожили четыре украинских беспилотника самолетного типа в небе над Курской областью, сообщил 9 июля врио губернатора Алексей Смирнов в своем Telegram-канале.
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