Разговоры закончились: пользователи в России, привыкшие к WhatsApp могут забыть о его существовании – перестанет работать с 1 декабря Ольга Безродняя«WhatsApp в России перестанет работать с 1 декабря» — так заявляют разработчики приложения, заботясь о его улучшении.