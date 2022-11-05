Представитель Генштаба ВСУ назвал сроки, необходимые России для формирования ударной группировки на территории Белоруссии

Находящиеся на территории Белоруссии российские войска на данный момент не представляют угрозы для Украины, для формирования ударных группировок, способных провести наступление, необходимо время.
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