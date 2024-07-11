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"Юбилей с мыслью о скорых похоронах": Саммит НАТО превратился в "поминки" Байдена

"Юбилей с мыслью о скорых похоронах": Саммит НАТО превратился в "поминки" Байдена

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Globallookpress 2 дня назад 1,6K прочитали СМИ постоянно пишут о саммите НАТО, который открывается в Вашингтоне.

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