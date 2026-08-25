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Никитин о вратарях ЦСКА: «Гамзин достаточно молод, чтобы говорить, что он безальтернативно первый номер. У нас нет задачи назначить им кого-то»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о вратарской бригаде команды после победы над «Динамо» Москва (4:3) в контрольном матче.

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