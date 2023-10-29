Умер актёр Мэттью Перри

Актер был найден мертвым в своем доме в Лос-Анджелесе. По данным портала TMZ, Перри мог утонуть.Актер Мэттью Перри Умер американский актер Мэттью Перри, известный по роли Чендлера Бинга в сериале «Друзья», ему было 54 года, пишут TMZ и Los Angeles Times со ссылкой на источники.
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