Как меняется сон с возрастом и почему женщины сохраняют полезный медленный сон в более позднем возрасте дольше, чем мужчины

Почему с возрастом люди так много спят днем? Почему вы так часто просыпаетесь ночью, а потом обнаруживаете, что ваш сон не такой спокойный, как хотелось бы? Какова типичная ночь сна для человека старше 55 лет? На эти вопросы дает ответ специалист по сно – сомнолог Александр Царев.